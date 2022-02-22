Пекин, 22 февраля, 2022, 05:20 — ИА Регнум. Международный аэропорт Пекина Дасин ввел в эксплуатацию свой проект по производству фотоэлектрической энергии на автостоянке, ожидаемая годовая мощность которого составит более 3 млн кВт/ч, сообщает агентство Синьхуа.

王之桐 Международный аэропорт Пекин Дасин

Два здания автостоянки аэропорта имеют общую площадь около 250 000 квадратных метров, а крыши площадью около 18 000 квадратных метров покрыты тонкопленочными фотоэлектрическими модулями. Строительство проекта началось в сентябре 2018 года. Ожидается, что благодаря экологичному дизайну проект позволит сэкономить 1080 тонн стандартного угля и сократить выбросы углекислого газа на 3040 тонн в год.

Солнечные фотоэлектрические системы парковок будут вырабатывать в среднем более 3 млн кВт электроэнергии каждый год, что составляет примерно 17% годового потребления электроэнергии зданиями и помогает ежегодно экономить около 2 млн юаней (около $315 700), сообщили в аэропорту.

Пекинский международный аэропорт Дасин, расположенный в 46 километрах к югу от центра Пекина, был спроектирован так, чтобы снять нагрузку с переполненного международного аэропорта Пекина в северо-восточном пригороде. Он расположен на стыке пекинского района Дасин и Ланфана, города в соседней провинции Хэбэй.