Тайбэй, 22 февраля, 2022, 05:15 — ИА Регнум. Тайвань официально разрешил импорт японских продуктов питания и сельскохозяйственной продукции из районов, пострадавших от ядерной катастрофы на АЭС «Фукусима» в 2011 году, сообщает 21 февраля агентство Синьхуа.

naturalflow Авария на АЭС Фукусима

Этот шаг был предпринят после того, как исполнительная власть острова объявила в начале февраля, что она отменит десятилетний запрет к концу этого месяца, указав, что импорт продовольствия из пяти префектур Японии — Фукусимы и соседних Гумма, Тиба, Ибараки и Точиги — будет разрешен для ввоза на Тайвань.

Несмотря на отмену запрета на импорт, определенные ограничения останутся в силе. Грибы, мясо дикой птицы и других диких животных, а также японский овощ, известный как «кошиабура» из пяти префектур, а также другие товары из пострадавших районов, которые нельзя продавать в других частях Японии, по-прежнему будут запрещены к ввозу на Тайвань.

Для всех других продуктов питания, импортируемых из пяти префектур, Тайвань будет санкционировать пограничные проверки и требовать сертификатов происхождения и сертификатов радиационной проверки.

Запрет на импорт был введен Тайванем в конце марта 2011 года по соображениям безопасности пищевых продуктов после мощного землетрясения и последующего цунами, которые вызвали аварию на атомной электростанции «Фукусима-1».