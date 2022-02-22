Пекин, , 05:12 — REGNUM Китай решил принять контрмеры против Raytheon Company и Lockheed Martin, американских военных фирм, давно занимающихся продажей оружия Тайваню, за серьезный подрыв суверенитета и интересов безопасности Китая, сообщает 21 февраля агентство Синьхуа.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ван Вэньбинь сделал это заявление на ежедневном пресс-брифинге 21 февраля. Продажа оружия США Тайваню серьезно нарушила принцип «одного Китая» и три совместных коммюнике Китая и США, особенно Коммюнике от 17 августа, серьезно подорвала суверенитет и интересы безопасности Китая и нанесла серьезный ущерб китайско-американским отношениям, а также миру и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива, сказал Ван, добавив, что «Китай решительно выступает против этого акта и решительно осуждает подобную практику».

«Китай еще раз настоятельно призывает правительство США и соответствующие стороны соблюдать принцип «одного Китая» и три совместных коммюнике Китая и США и прекратить продажу оружия Тайваню, а также военные контакты с островом», — сказал Ван, добавив, что Китай продолжит принимать все необходимые меры в соответствии с развитием ситуации для твердой защиты своего суверенитета и интересов безопасности.

Пресс-секретарь добавил, что правительство Китая решило принять контрмеры против этих американских предприятий в соответствии с положениями закона о противодействии иностранным санкциям для защиты суверенитета и интересов безопасности Китая.