Благовещенск, , 05:06 — REGNUM В Приамурье председателя профсоюза работников здравоохранения, ранее работавшего врачом, осудили за выдачу поддельной справки. Документ подтверждал участие девушки в добровольческой деятельности профсоюза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Благовещенского городского суда.

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На поддельной справке экс-врач поставил свою подпись и печать организации. Документ давал преимущество при поступлении в вуз. За справкой девушка обращалась дважды. В добровольческой деятельности она участия не принимала.

Суд принял решение оштрафовать бывшего медработника на 10 тыс. рублей. Учитывалось, что тяжесть совершённого руководителем профсоюза преступления небольшая и ранее он не был судим.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудница одного из медицинских центров Амурской области вносила непривитых людей в реестр граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса. В отношении неё было возбуждено уголовное дело.