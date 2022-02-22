Новосибирск, 22 февраля, 2022, 05:03 — ИА Регнум. В Новосибирске двух сотрудников Сибирской генерирующей компании во время проведения ремонтных работ сбил автомобиль. Один мужчина погиб на месте, второму потребовалась помощь медиков. Об этом сообщила пресс-служба организации.

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Трагедия произошла накануне, 21 февраля, в Ленинском районе Новосибирска — на пересечении улиц Степной и Серафимовича.

По данным на сегодня, 22 февраля, выжившему сотруднику оказана медицинская помощь, лечиться он будет дома.

«Нашему сотруднику, пострадавшему вчера в ДТП на Степной, оказана медицинская помощь. Дальнейшее лечение он будет проходить в домашних условиях, — уточнили в СГК. — Собственное расследование случившегося продолжаем. Скорбим, приносим глубокие соболезнования семье и близким нашего погибшего сотрудника».

Подробности произошедшего Подробности выясняются.