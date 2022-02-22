22 февраля 2022 | Время чтения 7 мин

В Крыму уже несколько лет подряд продолжаются споры за ялтинский дом отдыха «Судостроитель», который «Черноморский судостроительный завод» продал около восьми лет назад, а сейчас оспаривает свою же сделку.

Анастасия Степанова, , 07:30 — REGNUM Арбитраж Крыма 24 февраля 2022 года рассмотрит иск госкомитета по государственной регистрации и кадастру республики к ряду ответчиков, в том числе к ПАО «Черноморский судостроительный завод», который был ликвидирован ещё в 2021 году. Уже несколько лет в суде решается вопрос о правах на крымское наследство — ялтинский дом отдыха «Судостроитель», ставший за эти годы «яблоком раздора» сразу по 20 судебным делам. Подробнее — в материале ИА REGNUM.

Черноморский судостроительный завод (сс) 7777777кз

О заводе

Черноморский судостроительный завод из Николаева упомянул в своём обращении к россиянам президент России Владимир Путин, когда говорил о приданом, полученном Украиной не только от советской эпохи, но ещё и от Российской империи, которое «промотали и растащили по карманам». Завод в Николаеве попал в печальный список: «В 2021 году ликвидирован Черноморский судостроительный завод в Николаеве, где первые верфи были заложены ещё при Екатерине II. Знаменитый концерн «Антонов» с 2016 года не выпустил ни одного серийного самолёта, а завод «Южмаш», специализировавшийся на производстве ракетно-космической техники, оказался на грани банкротства, как и Кременчугский сталелитейный завод. Этот печальный список можно продолжать».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, некогда ведущее предприятие военного кораблестроения с более чем столетней историей — «Черноморский судостроительный завод» как юрлицо было ликвидировано летом 2021 года.

Ранее, в 2003 году, актив был исключён из списка стратегических для Украины, а за последующие после этого годы с него уволили тысячи высококвалифицированных рабочих. В 2007 году верфь была приватизирована. Акции тогда приобрёл Херсонский судостроительный завод группы «Смарт-Холдинг».

Вадим Новинский (сс) Официальное интернет-представительство президент Украины

Точкой начала «краха» Черноморского завода можно считать 2009 год, когда судостроитель выиграл тендер на строительство серии кораблей для ВМС Минобороны Украины. Ведь вместо того чтобы получить с этой сделки свыше 16 млрд грн (порядка 43 млрд рублей), предприятие получило проблемы. Финансирование со стороны заказчика проходило со сбоями, и в итоге уже с 2014 года строительство не велось. Это потянуло дальнейшие проблемы для ЧСЗ.

Так как проект планировался крупным, завод привлекал в него подрядчиков — и в итоге из-за недофинансирования программы сам «попал» на штрафы. Их сумма составила около 100 млн грн. В итоге 2015 год предприятие закончило с огромным убытком.

В 2017 году на предприятии ввели санацию, пытаясь предотвратить банкротство. И в тот же год, как гром среди ясного неба, — уголовное дело, которое было инициировано в отношении предприятия надзорными органами Украины. Претензии касались не только приватизации завода, но и невыполнения инвестиционных обязательств. Акции, имущество завода попали под арест.

В январе 2018 года уголовное дело генпрокуратура Украины направляет в суд. В это же время на заводе завершается процедура санации, он становится банкротом и начинается процесс ликвидации. Собственники тогда открыто заявляли, что «позиция прокуратуры привела к ликвидации ведущего предприятия военного кораблестроения Украины».

Черноморский судостроительный завод (сс) mramorn

Крымский спор

Но несмотря на то, что ПАО «Черноморский судостроительный завод» ликвидировано, в арбитраже Крыма до сих пор продолжаются споры с его участием.

В целом начиная с 2013 года с участием данного юрлица в российском арбитраже было инициировано 23 судебных дела. Один из исков будет рассмотрен 24 февраля 2022 года. В нём госкомитет о государственной регистрации и кадастру Крыма требует признания незаконным некоего постановления. С учётом, что в числе ответчиков (заинтересованных лиц) числятся ООО «Туризмтехнобуд», ликвидатор ПАО «Черноморский судостроительный завод» Протасов, некий гражданин Украины Владимир Суслов, вероятнее всего, и в этом деле спор касается ялтинского дома отдыха «Судостроитель».

9 марта 2022 года также будет заслушан ещё один иск, касающийся дома отдыха. В этом деле уже ПАО «Черноморский судостроительный завод» имеет претензии к украинской компании «Туризмтехнобуд» и российскому ООО «Туризмтехнобуд». Завод оспаривает сделку купли-продажи от июня 2014 года, по которой было реализовано недвижимое имущество «Судостроителя», в том числе спальный корпус, столовая и котельная. Примечательно: второй стороной этой сделки купли-продажи был сам ЧСЗ, точнее его руководство, действовавшее на тот период, а покупателем — украинское ООО «Туризмтехнобуд».

В рамках этого же спора представители ЧСЗ требуют признать недействительным решение единственного участника российского ООО «Туризмтехнобуд» Игоря Чуркина о принятии украинского тёзки-юрлица «в состав участников общества на условиях принадлежности ему доли в обществе в размере 98,5% уставного капитала номинальной стоимостью 244 280 000 рублей, с оплатой своей доли недвижимым имуществом» — домом отдыха «Судостроитель». И, наконец, в своём иске ЧСЗ требовал обязать ООО вернуть ему комплекс.

Мисхор, Большая Ялта Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По этому делу частично было удовлетворено требование об обеспечительных мерах, в частности, госкомитету по государственной регистрации и кадастру Крыма запретили вносить в Единый государственный реестр недвижимости записи в отношении спорных объектов недвижимости, а налоговой службе запретили регистрировать внесение изменений в учредительные документы ООО «Туризмтехнобуд» (ОГРН 1 169 102 084 513), касающиеся изменения состава участников владельцев долей и размера уставного капитала. В сентябре 2021 года обеспечительную меру для госкомитета заменили на запрет регистрировать переход права собственности, возникновения ограничений (обременений), а также любых сделок в отношении недвижимого имущества.

В августе 2021 года некий гражданин Украины Владимир Гамлий потребовал заменить истца — ПАО «Черноморский судостроительный завод» на него, как на правопреемника, ссылаясь на договор уступки права требования имущества дома отдыха «Судостроитель» от апреля 2019 года (завод в тот момент уже был в стадии банкротства). В феврале 2022 года суд отклонил данное заявление, указав на преждевременность обращения «заявителя с вопросом о правопреемстве, поскольку уступаемое право до государственной регистрации договора цессии от цедента к цессионарию не перешло».

В споре в ближайшее время (после регистрации договора цессии) может произойти замена истца — с ликвидированного на сегодня ЧМЗ на Владимира Гамлия, о котором в открытых источниках мало что известно.

Арбитражный суд Крыма Crimea.arbitr.ru

Также 15 марта 2022 года будет рассмотрен иск ООО «Туризмтехнобуд» к заводу и Владимиру Суслову. Судя по материалам этого дела, спорный актив уже успели не только продать, но и сдать в аренду. При этом схожий спор с тем же составом участников и предметом иска рассматривается в рамках ещё одного судебного дела, заседание по которому назначено на 28 февраля.

Кто же победит в этой затяжной борьбе за дом отдыха, который в условиях роста популярности курортов Крыма, может стать золотой жилой?