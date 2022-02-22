Манагуа , , 04:51 — REGNUM Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР позволит избежать серьёзных последствий длительного конфликта на Украине, а граждане этих республик в случае проведения референдума проголосуют за вхождение в состав России. Об этом Ортега 21 февраля сказал в эфире государственного телевидения Никарагуа.

Даниэль Ортега

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По его мнению, именно принятое президентом Владимиром Путиным решение о признании «открывает возможность» для предотвращения «более серьёзных последствий».

Даниэль Ортега «Потому что Украину используют, чтобы провоцировать Россию. А Украина всячески пытается присоединиться к НАТО, и, если это произойдёт, будет война с Россией. Поэтому Россия поступает именно так, как поступает, — она защищается».

Президент Никарагуа также считает, что именно признание независимости донбасских республик позволит России обеспечить безопасность их жителей. И если будет проведён соответствующий референдум — население ДНР и ЛНР выразит желание войти в состав России.

Даниэль Ортега «Я уверен, что если там провести референдум, как сделали в Крыму, люди проголосуют за то чтобы их регионы включили в состав России… Это русское население, и оно не подчинено диктату НАТО, ЕС и США».

Как сообщало ИА REGNUM, а готовности Сирии признать независимость ЛНР и ДНР со ссылкой на главу государства Башара Асада заявил депутат Госдумы Дмитрий Саблин («Единая Россия»).

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