Манагуа , 22 февраля 2022, 04:51 — REGNUM Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР позволит избежать серьёзных последствий длительного конфликта на Украине, а граждане этих республик в случае проведения референдума проголосуют за вхождение в состав России. Об этом Ортега 21 февраля сказал в эфире государственного телевидения Никарагуа.
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По его мнению, именно принятое президентом Владимиром Путиным решение о признании «открывает возможность» для предотвращения «более серьёзных последствий».
Президент Никарагуа также считает, что именно признание независимости донбасских республик позволит России обеспечить безопасность их жителей. И если будет проведён соответствующий референдум — население ДНР и ЛНР выразит желание войти в состав России.
Как сообщало ИА REGNUM, а готовности Сирии признать независимость ЛНР и ДНР со ссылкой на главу государства Башара Асада заявил депутат Госдумы Дмитрий Саблин («Единая Россия»).
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