Новосибирск, 22 февраля, 2022, 04:52 — ИА Регнум. В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего мужчины по статье «Причинение смерти по неосторожности четырём лицам». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

СКР по Новосибирской области Пожар в гаражном комплексе

Напомним, что в результате пожара, произошедшего утром 19 января 2021 года, в гаражном комплексе на правобережье Новосибирска, погибли четыре человека.

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Выяснилось, что осенью 2020 года мужчина сдал в наём самовольную надстройку над гаражным боксом. Помещение было незаконно подключено к частным электросетям. Ночью 19 января 2021 года из-за работы электросети в аварийном режиме произошёл пожар. Погибли проживающие в помещении четыре человека.

Вину в содеянном мужчина признал частично. Однако были собраны достаточные доказательства и уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.