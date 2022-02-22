Благовещенск, , 04:54 — REGNUM В сельских школах Амурской области, отдалённых от крупных населённых пунктов, невозможно обеспечить безопасность детей в соответствии с нормативами. Для некоторых учреждений образования услуги охранных организаций слишком дорого стоят, в другие — компании в принципе отказываются ездить, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 февраля в пресс-службе Заксобрания региона.

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По словам председателя комитета по вопросам бюджетной, налоговой и социальной политики Валентины Калиты, иногда расстояние от школы до населённого пункта, где есть охранная организация, составляет 100 километров.

«Да, таких образовательных организаций немного, но нам важно учитывать специфику каждой из них, чтобы в полной мере обезопасить наших детей. Безопасность наших детей — это задача номер один, решение которой мы рассматривали уже неоднократно. Сегодня мы видим, что постановление правительства требует уточнений и корректировок. Важно учитывать, что у нас в регионе (да и на всем Дальнем Востоке) есть малокомплектные сельские школы, которые находятся в труднодоступных местах и далеко от административных центров и некоторые действующие требования для них порой не выполнимы», — констатировала депутат.

Председатель совета депутатов Сковородинского района Иван Кулаковский рассказал о запредельной дороговизне охранных услуг для некоторых сёл, со школами в других населённых пунктах охранные компании в принципе не сотрудничают из-за больших расстояний. Остальные требования по безопасности — установка турникетов и видеонаблюдения — в образовательных учреждениях выполнены. Представители муниципалитетов Амурской области обратились к депутатам с просьбой озвучить эту проблему на федеральном уровне и способствовать её решению.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на охрану школ из республиканского бюджета потребуется 115 млн рублей в год. В такую сумму услуги охранных компаний оценили после трагедии в Казани.