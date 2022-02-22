Благовещенск, 22 февраля 2022, 04:54 — REGNUM В сельских школах Амурской области, отдалённых от крупных населённых пунктов, невозможно обеспечить безопасность детей в соответствии с нормативами. Для некоторых учреждений образования услуги охранных организаций слишком дорого стоят, в другие — компании в принципе отказываются ездить, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 февраля в пресс-службе Заксобрания региона.
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По словам председателя комитета по вопросам бюджетной, налоговой и социальной политики Валентины Калиты, иногда расстояние от школы до населённого пункта, где есть охранная организация, составляет 100 километров.
Председатель совета депутатов Сковородинского района Иван Кулаковский рассказал о запредельной дороговизне охранных услуг для некоторых сёл, со школами в других населённых пунктах охранные компании в принципе не сотрудничают из-за больших расстояний. Остальные требования по безопасности — установка турникетов и видеонаблюдения — в образовательных учреждениях выполнены. Представители муниципалитетов Амурской области обратились к депутатам с просьбой озвучить эту проблему на федеральном уровне и способствовать её решению.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на охрану школ из республиканского бюджета потребуется 115 млн рублей в год. В такую сумму услуги охранных компаний оценили после трагедии в Казани.