Пекин, 22 февраля 2022, 04:50 — REGNUM Китай опроверг утверждение Австралии о том, что китайское военно-морское судно направило лазер на австралийский оборонный самолет 17 февраля, призвав австралийскую сторону прекратить распространение дезинформации о Китае, сообщает 21 февраля агентство Синьхуа.
Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь сделал это заявление на ежедневном брифинге для прессы.
Информация, опубликованная австралийской стороной, была признана не соответствующей действительности после проверки соответствующими китайскими властями, отметил пресс-секретарь, добавив, что китайские суда нормально плавали в открытом море в соответствии с международным правом и практикой, что является абсолютно законным.