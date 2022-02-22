Пекин, , 04:50 — REGNUM Китай опроверг утверждение Австралии о том, что китайское военно-морское судно направило лазер на австралийский оборонный самолет 17 февраля, призвав австралийскую сторону прекратить распространение дезинформации о Китае, сообщает 21 февраля агентство Синьхуа.

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь сделал это заявление на ежедневном брифинге для прессы.

«Мы призываем австралийскую сторону уважать законные права китайских судов в соответствующих водах в соответствии с международным правом и прекратить злонамеренное распространение дезинформации о Китае» — сказал Ван.

Информация, опубликованная австралийской стороной, была признана не соответствующей действительности после проверки соответствующими китайскими властями, отметил пресс-секретарь, добавив, что китайские суда нормально плавали в открытом море в соответствии с международным правом и практикой, что является абсолютно законным.