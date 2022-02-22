Токио, , 04:42 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,6 зафиксировали сейсмологи у берегов Японии, сообщает Геологическая служба США.

Землетрясение Zeml.info

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 136 километрах к северо-западу от города Наха. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 14,04 километра. По предварительным данным, пострадавших не было. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,6. Его очаг находился в 30 километрах к юго-западу от города Седдон на глубине 30 километров. Жители близлежащих населенных пунктов ощутили подземные толчки, однако сведений о пострадавших не поступало.