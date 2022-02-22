Ханчжоу, Китай, 22 февраля, 2022, 04:41 — ИА Регнум. Бывший высокопоставленный законодатель в провинции Цзянси на востоке Китая Ши Вэньцин предстал перед Народным судом города Нинбо 18 февраля в народном суде города Нинбо в провинции Чжэцзян в Восточном Китае за получение взяток и незаконное хранение огнестрельного оружия.

Josstoday.com Юань

Прокуроры утверждают, что в период с 2003 по 2020 год Ши, пользуясь занимаемыми им должностями в провинциях Хэйлунцзян и Цзянси, лоббировал интересы компаний и частных лиц в финансировании и кредитовании, приобретении государственных прав на землепользовании и контрактных проектах, а взамен получил деньги и подарки на сумму более 195 млн юаней (около $30,83 млн).

Ши также обвинили в приобретении оружия, которое находилось на хранении у его родственника. Прокуратура представила доказательства на суде. Обе стороны дали свои соответствующие полные показания на суде. В своем последнем заявлении Ши признал себя виновным и выразил раскаяние.

В судебном процессе приняли участие более 30 человек, включая законодателей, политических советников, представителей прессы и общественности. Приговор будет оглашен позднее.