Тбилиси, , 06:50 — REGNUM В грузинских социальных сетях появились видеокадры жестокого нападения на несовершеннолетних в Тбилиси, сообщает 21 февраля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Драка Цитата из к/ф «Футбольная лавка». Реж. Ник Лав. 2004. Великобритания

В последнее время в тбилисском парке Родного языка группой преступников были совершены нападения на подростков. Потерпевших жестоко избивали, оскорбляли и унижали. Затем нападавшие выложили видеозаписи с избиениями в грузинские социальные сети.

По данным фактам полицией начато расследование. Но пока неизвестно, на какой именно стадии оно находится. У журналистов не имеется сведений о том, что полиция изъяла записи с камер наблюдения, расположенных в парке, или уже кого-то опросила. Тем более пока нет задержанных по делу. Сотрудники службы безопасности парка не сообщают журналистам, какие действия уже предприняла полиция. Мало того, часть охранников, а также местные жители утверждают им вообще ничего неизвестно о нападениях.

Активисты же гражданского сектора считают, что нападения почти каждодневно совершает некая неонацистская группировка, и что совершаемые ею преступления умышленно не расследуются, так как группировка находится под покровительством властей.