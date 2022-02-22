Вашингтон, , 04:07 — REGNUM Твёрдое обязательство по проведению встречи президента США Джозефа Байдена и российского лидера Владимира Путина не стали брать на себя власти США, пока не дана оценка действиям России по ситуации на Украине. Об этом 22 февраля сообщил журналистам в ходе специального телефонного брифинга, посвящённого ситуации вокруг России и Украины, представитель администрации США высокого ранга.

Джо Байден и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как пояснил представитель Белого дома, он не может взять на себя обязательства о проведении встречи, ключевым условием которой является отсутствие любых военных действий со стороны России, когда всё выглядит так, что российская сторона собирается совершить военное вторжение на Украину.

При этом представитель администрации США отметил, что США всегда открыты к дальнейшему диалогу между двумя лидерами, если результат взаимодействия будет иметь смысл и сможет оказать благотворное влияние на кризис. Однако представитель Белого дома напомнил, что подобная встреча будет обусловлена рядом факторов, важнейший из которых — чтобы Россия не предпринимала никаких военных действий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден попросил французского лидера Эммануэля Макрона организовать саммит с главой России Владимиром Путиным.

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