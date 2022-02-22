Москва, , 03:58 — REGNUM Россия не удивлена реакцией западных стран на признание Луганской и Донецкой народных республик, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Давайте вернемся на какое-то время назад, потому что сейчас основной вопрос: чего ожидать, как реагируют на Западе и так далее. А мы что, не знали что ли, как они будут реагировать? Конечно, знали», — заявила она в эфире радио «Комсомольская правда».

Захарова добавила, что Запад продолжит врать о ситуации вокруг Украины и Донбасса. По ее словам, прошедшие два месяца западные страны активно распространяли слухи и дезинформацию, а теперь продолжат врать вокруг сложившейся ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании суверенитета Луганской и Донецкой народных республик. С лидерами ЛНР и ДНР Россия подписала договоры о дружбе и взаимопомощи.