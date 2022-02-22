Якутск, 22 февраля, 2022, 03:56 — ИА Регнум. Арбитраж Якутии прекратил производство по банкротному иску к ООО Судоходная компания «Новэк», претензии к которому имел налоговый орган. Основанием для этого стало отсутствие у должника имущества, достаточного для покрытия процедуры банкротства, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Исковое заявление о банкротстве было подано в январе 2022 года. В качестве арбитражного управляющего предлагался участник ассоциации «Эгида».

»В заявлении указано на наличие не исполненных обязательств на общую сумму 31 270 484,58 рубля по обязательным платежам», — уточнялось в материалах дела.

Несмотря на большой долг, производство по делу прекратили, так как юридически за должником не числится активов, которые могли бы покрыть расходы на процедуру банкротства. Также от истца поступил отказ от финансирования этой процедуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, восемь лет назад компания «Новэк» выступала ответчиком в деле о запрете эксплуатации судна, но дело также прекратили и иск вернули заявителю.