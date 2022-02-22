Канберра, , 03:50 — REGNUM Россия должна «незамедлительно и безоговорочно» отменить решение о признании независимости Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон 22 февраля в ходе пресс-конференции.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По его мнению, действия, которые совершила Москва, «неприемлемы, необоснованны и неоправданны». Премьер-министр пообещал, что австралийское правительство немедленно присоединится к антироссийским санкциям, когда «их введут другие страны».

Моррисон также обвинил Россию в том, что она «вторглась на территорию Украины». Вместе с тем он выразил надежду, что возникший кризис получиться разрешить путем диалога и гибели людей удастся избежать.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля министр обороны Австралии Питер Даттон заявил, что в случае «вторжения» России на Украину австралийское правительство готово оказать Киеву «определенную поддержку».

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