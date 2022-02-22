Москва, , 03:50 — REGNUM Полпред президента РФ в ДФОЮрий Трутневрассказал председателю правительства РФ Михаилу Мишустину на оперативном совещании 21 февраля с вице-премьерами в том числе о повышении доступности авиаперелётов для дальневосточников, сообщается на сайте правительства России.

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По мнению Михаила Мишустина, одна из задач связана с понижением стоимости авиабилетов.

«Для многих граждан передвигаться даже внутри самого округа ещё не так давно было очень дорого. Не говоря уже о путешествии в Москву, Санкт-Петербург или куда-то на отдых», — сказал председатель правительства.

Трутнев поддержал и добавил, что «мы должны дать людям возможность путешествовать, посещать центральную часть России».

Правительством РФ разработаны три программы субсидирования авиаперевозок. Первая предназначена только для жителей Дальнего Востока и обеспечивает доступные перелёты в Москву и Санкт-Петербург.

В прошлом году на программу выделено 5,5 млрд рублей. Более 500 тыс. человек купили билеты по цене не выше 10 200 рублей в одну сторону. В текущем году на программу будет выделено 6,5 млрд рублей. Будет перевезено более 600 тыс. пассажиров.

По второй программе билеты по сниженным ценам могут приобрести льготные категории граждан — это молодёжь, многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды. Среди них как дальневосточники, так и те, кто не проживает на Дальнем Востоке, но хочет посетить регион. В 2021 году на эту программу направлено 4,4 млрд рублей. Перевезено более 450 тыс. пассажиров.

«Желающих воспользоваться программой оказалось значительно больше. С 2022 года введён механизм автоматического субсидирования. Теперь, даже если средства, выделенные на субсидирование перелётов, закончатся, люди смогут приобрести билеты по льготной цене. Затем средства будут возмещены авиакомпаниям из федерального бюджета», — пояснил Юрий Трутнев.

Третья программа направлена на развитие межрегиональных авиаперевозок внутри округа. В 2021 году на её реализацию было выделено 1,2 млрд рублей. В 2022 году сумму увеличили почти в пять раз — до 5,9 млрд рублей. Оператор программы — Единая дальневосточная авиакомпания.

В целом на все три программы в 2021 году было выделено 11,1 млрд рублей. В 2022 году — уже 16,6 млрд рублей.

«Также в этом году начнём обновлять воздушные суда Единой дальневосточной авиакомпании», — добавил Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, в работе по «Дальневосточной концессии» находятся проекты по созданию 40 объектов инфраструктуры более чем на 270 млрд рублей частных инвестиций. Из них 33 объекта на 108 млрд рублей — это социальная инфраструктура.