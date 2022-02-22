Монако, , 04:18 — REGNUM От президента Сербии Александра Вучича уже требуют ввести санкции против России. Об этом Вучич заявил 21 февраля в обращении к сербской общественности из Монако, где находится с официальным визитом.

Александр Вучич Europeanwesternbalkans.com

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"Вы можете представить, как сейчас будут давить на Сербию по поводу введения санкций против России. Мне уже звонили по «горячей линии». С президентом Франции Макроном я это не обсуждал, мы с ним подробно обсуждали вопросы Западных Балкан. Он честен и желает услышать наше мнение», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Президент Сербии добавил, что единственный путь бороться с этим давлением — «проявить ответственность и серьезность».

Напомним, что ранее президент Сербии заявил, что признание ЛНР и ДНР Владимиром Путиным полностью меняет архитектуру безопасности в мире.