Пекин, 22 февраля, 2022, 03:44 — ИА Регнум. Бывший старший политический советник провинции Ляонин на северо-востоке Китая Сюэ Хэн был исключен из Коммунистической партии Китая (КПК) за серьезные нарушения партийной дисциплины и законов, сообщил главный орган страны по борьбе со взяточничеством, передает агентство Синьхуа.

Юань

Решение было принято после расследования, проведенного Центральной комиссией КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссией с одобрения Центрального комитета КПК. Сюэ ранее был заместителем председателя провинциального комитета Народного политического консультативного совета Ляонина.

Было установлено, что он утратил свои идеалы и убеждения, предал свои первоначальные устремления и миссию и сопротивлялся расследованию со стороны властей, говорится в сообщении органа по борьбе со взяточничеством.

Сюэ также был уличен в том, что принимал подарки и деньги в нарушение кодекса поведения партии и правительства из восьми пунктов. Он не задекларировал личную информацию, как требовалось, и занимался торговлей должностями, говорится в сообщении органа по борьбе со взяточничеством.

Другие нарушения включают неоправданные деловые операции, злоупотребление властью и безрассудное вмешательство в судебные процедуры и деятельность рыночной экономики.

Действия Сюэ серьезно нарушили партийную дисциплину и представляют собой серьезные нарушения законов. Он также подозревается в совершении уголовных преступлений, таких как получение взяток, отметил орган по борьбе со взяточничеством. В соответствии с партийными уставами и законами было принято решение исключить его из партии, конфисковать его незаконные доходы и передать его дело для судебного разбирательства.