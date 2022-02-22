Объекту культурного наследия в Калуге найдут современное применение
Калуга, 22 февраля, 2022, 03:43 — ИА Регнум. Государственное бюджетное учреждение культуры Калужской области «Калужский музей изобразительных искусств» 10 марта 2022 года в рамках конкурса планирует выбрать подрядчика, который отреставрирует и приспособит для современного использования объект культурного наследия федерального значения «Дом Гражданского губернатора, XIX в.». Стартует тендер с цены 278 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.
Сам объект, работы на котором планируется завершить за 539 календарных дней (с учетом приемки выполненных работ), находится на улице Карла Маркса, 6 в Калуге. Профинансируют проект средствами областного и федерального бюджетов. Сдать его должны до 1 апреля 2022 года. Начальная цена лота — 278 184 892,35 рубля при авансе 20%. Предполагается, что заказчик перечислит 55 636 978,4 рубля целевого авансового платежа.
В списке работ числятся облицовка мрамором стен, устройство гипсокартоновых перегородок, отделка потолков, реставрация дверных заполнений, помещений, лестниц и многое другое.
Напомним, границы и режим использования территории объекта культурного наследия были определены в июне 2018 года. В 2017 году власти региона сообщили, что в здании будет работать культурно-просветительский и выставочный центр Эрмитажа.