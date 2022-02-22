Калуга, 22 февраля, 2022, 03:43 — ИА Регнум. Государственное бюджетное учреждение культуры Калужской области «Калужский музей изобразительных искусств» 10 марта 2022 года в рамках конкурса планирует выбрать подрядчика, который отреставрирует и приспособит для современного использования объект культурного наследия федерального значения «Дом Гражданского губернатора, XIX в.». Стартует тендер с цены 278 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

(сс) Kaluga.2012 Калуга

Сам объект, работы на котором планируется завершить за 539 календарных дней (с учетом приемки выполненных работ), находится на улице Карла Маркса, 6 в Калуге. Профинансируют проект средствами областного и федерального бюджетов. Сдать его должны до 1 апреля 2022 года. Начальная цена лота — 278 184 892,35 рубля при авансе 20%. Предполагается, что заказчик перечислит 55 636 978,4 рубля целевого авансового платежа.

В списке работ числятся облицовка мрамором стен, устройство гипсокартоновых перегородок, отделка потолков, реставрация дверных заполнений, помещений, лестниц и многое другое.

Напомним, границы и режим использования территории объекта культурного наследия были определены в июне 2018 года. В 2017 году власти региона сообщили, что в здании будет работать культурно-просветительский и выставочный центр Эрмитажа.