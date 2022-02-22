Пекин, 22 февраля, 2022, 03:36 — ИА Регнум. Китай создал офис, занимающийся продвижением на международном рынке независимо разработанного в стране истребителя-невидимки FC-31, в рамках усилий производителя самолета по активному поиску клиентов, сообщает газета Global Times.

Avic.com Истребитель FC-31

Столкнувшись с конкуренцией со стороны зарубежных аналогов, таких как американский F-35 и российский Су-75, китайский FC-31 имеет свои преимущества, включая передовые технологии, приемлемые цены, отсутствие политических ограничений и полный сервис, заявили китайские аналитики.

В ранее публикованном отчете компании Shenyang Aircraft Company (SAC), принадлежащей Государственной авиационной промышленной корпорации Китая, сказано, что заместитель генерального директора компании Чжань Цян добился важного прогресса в изучении международного рынка вооружений с FC-31 в качестве ключевого предлагаемого продукта.

Чжань организовал исследовательские ресурсы SAC, изменил традиционное маркетинговое мышление компании, ориентированное на планирование, и активно исследовал рынок вооружений для высококачественной авиационной продукции. Чжань хорошо использовал авиашоу, чтобы продемонстрировать технические преимущества FC-31, который будет превращен в культовый продукт и предоставит клиентам реальный опыт, говорится в сообщении компании.

Чжань объединил ресурсы компании-производителя, научно-исследовательского института и Китайской Национальной корпорации по импорту и экспорту авиационных технологий для создания офиса по продвижению FC-31 на экспорт в рамках тактики развития «самостоятельного активного продвижения», направленной на развитие целевых пользователей. Это также является частью плана, позволяющего FC-31 обслуживать два рынка, говорится в сообщении компании, вероятно, имея в виду внутренний и международный рынки.

Международный рынок истребителей-невидимок далек от насыщения, и FC-31 будет очень конкурентоспособным, сообщил Global Times военный эксперт из Пекина Вэй Дунсю.

Американский истребитель-невидимка F-35 в основном нацелен на рынки союзников и партнеров США, и хотя многие страны хотят его приобрести, им не хватает бюджета или они сталкиваются с широким спектром экспортных ограничений, установленных США, сказал Вэй, отметив, что Россия представила свой новый истребитель-невидимку Су-75, но ему еще предстоит совершить свой первый полет.

«Китайский FC-31 технически развит, может быть полностью произведен внутри страны и обладает преимуществами, включая высокие технологии, приемлемые цены, отсутствие политических ограничений и полный сервис, поскольку Китай также может предоставить полный набор бортового оборудования и вооружения», — сказал Вэй, добавив, что Китай мог бы даже наладить более глубокое сотрудничество с заказчиком, построив сборочные линии в стране заказчика.

FC-31, второй китайский истребитель-невидимка после J-20, недавно был выставлен на выставке Airshow China в Чжухае провинции Гуандун на юге Китая, с конца сентября по начало октября 2021 года вместе с мощной ракетой класса «воздух-воздух» PL-15E. Согласно сообщениям, FC-31 также станет китайским истребителем следующего поколения, базирующимся на авианосце.

FC-31 — это одноместный двухмоторный многоцелевой истребитель среднего размера с выдающимися возможностями скрытности, высокой осведомленностью о ситуации, высокой маневренностью, передовой интегрированной логистикой и хорошей экономической эффективностью, как утверждает производитель.