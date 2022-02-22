Москва, , 03:40 — REGNUM Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев рассказал председателю правительства РФ Михаилу Мишустину на оперативном совещании с вице-премьерами в том числе о ходе реализации проекта «Дальневосточной концессии», сообщается на сайте правительства России.

Юрий Трутнев Dfo.gov.ru

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Проект «Дальневосточная концессия» взял старт на VI Восточном экономическом форуме. В рамках этого механизма частный инвестор строит инфраструктуру, а государство в течение 10−15 лет возвращает ему инвестиции.

Уже одобрены первые семь проектов на Колыме — будут построены спортивный комплекс с бассейном, новый корпус для детского лагеря «Северный Артек», лыжный стадион, общеобразовательная школа, школа с детским садом для детей-инвалидов, новый корпус для детского дома, центр реабилитации. Стоимость этих объектов — 11,6 млрд рублей. Софинансирование со стороны федерального бюджета составит 6,9 млрд рублей в течение 14 лет.

Всего в работе по «Дальневосточной концессии» находятся проекты по созданию 40 объектов инфраструктуры более чем на 270 млрд рублей частных инвестиций. Из них 33 объекта на 108 млрд рублей — это социальная инфраструктура.

Например, центр восточных единоборств во Владивостоке, детский лагерь в Хабаровском крае, новое здание Дальневосточного художественного музея, медицинские учреждения в ряде регионов.

Семь объектов на 164 млрд рублей — инфраструктура для инвестиционных проектов.

До 2024 года в рамках механизма «Дальневосточной концессии» будет привлечено до 500 млрд рублей инвестиций в строительство инфраструктуры на Дальнем Востоке.

«В соответствии с запросами жителей наибольшее внимание уделим развитию медицины, образования, качеству дорог, созданию новых рабочих мест», — сказал Трутнев.

Мишустин призвал вице-премьеров обратить внимание на приоритетность поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока.

«Опережающее развитие Дальнего Востока президент определил в качестве одной из приоритетных задач для государства. В округе действует целый комплекс программ, которые направлены на создание благоприятных условий для жизни людей, ведения бизнеса и туризма. Очень важно эффективно реализовывать все запланированные мероприятия и выполнять обязательства перед нашими гражданами. Прошу вас, коллеги, обратить на это особое внимание», — сказал председатель правительства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в границы морского порта Анадырь на Чукотке войдут дополнительные участки — распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин.