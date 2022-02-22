Прага, , 03:30 — REGNUM Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что признание Россией независимости ДНР и ЛНР нарушает международное право и минские соглашения. Об этом Липавский вечером 21 февраля написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Чехия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ян Липавский «Одностороннее признание двух территорий, контролируемых пророссийскими боевиками, является грубым нарушением международного права, территориальной целостности Украины и нарушением минских соглашений».

Отметим, что за несколько часов, последовавших после подписания президентом России Владимиром Путиным указов о признании ДНР и ЛНР, с осуждением этого шага выступило уже большинство западных и постсоветских стран.

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Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в связи с признанием независимости республик Донбасса анонсировала на 22 февраля объявление против России новых санкций.

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