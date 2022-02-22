Загреб, , 03:42 — REGNUM Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович осудил признание независимости ДНР и ЛНР со стороны России.

Андрей Пленкович Andrejplenkovic.com

«Мы осуждаем российское признание самопровозглашенных регионов Донецка и Луганска, так как это является нарушением международного права и территориальной целостности Украины», — заявил Пленкович на своей странице в «Твиттере».

Премьер-министр Хорватии также высказал солидарность с президентом Украины Зеленским и украинским народом.

Напомним, что 21 февраля вечером президент Владимир Путин в обращении к российской общественности заявил о намерении России признать независимость Донецкой и Луганской Народыных Республик.