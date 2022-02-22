Пекин, 22 февраля, 2022, 03:21 — ИА Регнум. Австралия в субботу обвинила флотилию военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в том, что она нацелила лазер на австралийский патрульный самолет, назвав этот шаг «небезопасным», что только разоблачает провокационную разведку Австралии вблизи китайских кораблей, в то время как НОАК лишь направляет помощь другим странам региона, таким как Тонга и Соломоновы острова, помогая им преодолеть бедствия, считают китайские эксперты, передает 21 февраля газета Global Times.

Mil.ru Корабль ВМС НОАК

Австралийский морской патрульный самолет P-8A обнаружил луч лазера, исходящий от одного из двух кораблей ВМС НОАК, светивший в самолет во время полета над северными подходами Австралии 17 февраля, говорится в пресс-релизе министерства обороны Австралии, назвавшего это действие «непрофессиональным и небезопасным» и поставившим «под угрозу безопасность и жизнь австралийского персонала».

Двумя кораблями ВМС НОАК оказались эсминец типа 052D «Хэфэй» и десантный корабль-амфибия типа 071 «Цзинганшань», согласно изображениям, опубликованным министерством обороны Австралии, которые также показывают, что корабли плавали в международных водах. В момент инцидента они плыли на восток через Арафурское море и прошли через Торресов пролив, находясь в Коралловом море, говорится в пресс-релизе.

Почти наверняка именно австралийский патрульный самолет первым провел ближнюю разведку китайских военных кораблей, сообщил 20 февраля Global Times китайский военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин, добавив, что Австралия не сообщила общественности, насколько близко ее самолеты пролетали рядом с китайскими судами, поэтому люди не могут судить, были ли китайские суда вынуждены принимать защитные контрмеры или нет.

Почти все современные военные корабли оснащены лазерными дальномерами, которые представляют собой тип измерительного инструмента, используемого для определения расстояний между объектами, сообщил Global Times аналитик, близкий к НОАК, пожелавший остаться неназванным. Они также используются в гражданских целях и не представляют большой опасности, сказал анонимный аналитик, отметив, что австралийские военные сознательно раздули это с целью облить грязью Китай.

Самолеты и суда НОАК в последнее время часто посещают южную часть Тихого океана, поскольку они направляют грузы в Тонгу для оказания помощи в преодолении последствий стихийных бедствий и на Соломоновы острова для проведения противоэпидемических мероприятий.

28 января два больших транспортных самолета Y-20 ВВС НОАК прибыли в Тонгу, доставив 33 тонны припасов, включая продовольствие, пресную воду, очистители воды и палатки, помогая этой стране преодолеть разрушительное извержение вулкана и последующее цунами. 15 февраля вторая партия помощи весом 1400 тонн прибыла в Тонгу на десантном корабле типа 071 «Учжишань» и корабле комплексного снабжения типа 901 «Чаганху».

18 февраля транспортный самолет ВВС НОАК Y-20 прибыл на Соломоновы острова, доставив китайские противоэпидемические принадлежности, включая наборы для тестирования и генераторы кислорода весом более 20 тонн, поскольку страна сталкивается с растущим числом случаев заболевания COVID-19.

Австралии не нравится, что Китай предоставляет конкретные выгоды другим странам, расположенным рядом с Австралией, поэтому она находит все способы дискредитировать Китай, считают аналитики. Тем временем крупнейший военный корабль Австралии, HMAS Adelaide, испытал значительные перебои в подаче электроэнергии при проведении гуманитарных операций в Тонге.