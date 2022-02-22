Москва, , 09:20 — REGNUM В Москве начался отбор технологичных проектов, которые станут частью инфраструктуры нового кластера «Ломоносов». Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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По её словам, комплекс планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. Он должен стать одной из площадок строящегося инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) МГУ «Воробьевы горы».

«Подать заявку могут разработчики уже готовых решений. Всего предусмотрено пять направлений, включая сервисную инфраструктуру, инженерное обслуживание зданий и благоустройство. Лучшие проекты будут использованы при оснащении кластера», —сказала Сергунина.

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