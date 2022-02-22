Южно-Сахалинск, 22 февраля, 2022, 03:17 — ИА Регнум. На Сахалине в селе Гастелло Поронайского района 22 февраля произошло возгорание двух жилых домов и гаража, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

ГУ МЧС по Костромской области Пожар

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Двухквартирный дом площадью 250 кв. метров и гараж сгорели полностью. Второй дом поврежден частично. Тушение пожара продолжается.

По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, около 100 человек были эвакуированы из крупного жилого комплекса в западногерманском городе Эссене в ночь на 21 февраля из-за мощного пожара, охватившего внушительную часть здания, написал Spiegel.