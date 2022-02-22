Уфа, , 03:19 — REGNUM Арбитраж Башкирии 14 апреля 2022 года приступит к рассмотрению банкротного иска, поданного министерством земельных и имущественных отношений республики к ООО «Судоремонтно-судостроительный завод». Ответчик работает в своей отрасли почти 17 лет, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск от министерства был подан 10 февраля 2022 года, а 21 февраля дело приняла судья Каримова. Сумма долга, послужившая основанием для обращения с иском о несостоятельности, не уточняется.

В едином госреестре завод зарегистрирован в июле 2005 года. Среднесписочная численность работников на начало 2021 года — почти 150 человек. И. о директора с октября 2021 года — Валерий Котков. Уставный капитал компании превышает 453 млн рублей. Единственный владелец доли с октября 2021 года — АО «Башкирское речное пароходство».

Напомним, ранее банкротный иск получило другое предприятие из республики — работающее на рынке стройиндустрии около 17 лет ООО «Уфимский завод каркасного домостроения». При этом с конца января 2022 года предприятие с численностью сотрудников более 300 человек числится в стадии ликвидации.