Москва, , 03:34 — REGNUM В сферу интересов Великобритании в Закавказском регионе входят нефть, транзит и каспийское побережье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 февраля заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Британский и французский флаги

«Три страны Закавказья входят в сферу интересов Великобритании. Абхазию и Южную Осетию надо исключить, потому что здесь доминирующее влияние России. В принципе, это всё та же нефть, что и век назад, каспийское побережье. Грузия интересна, как торговая, транспортная, транзитная территория. Армения, конечно, больше связана с Францией, чем с Великобританией, поэтому британское влияние там не столь широко распространено. Хотя, предыдущий президент Армении Армен Саркисян, назывался неформально «британской королевой» за то, что долгие годы был послом в Лондоне и, соответственно, очень сильно был связан с британскими финансовыми и политическим кругами», — сказал эксперт.

Напомним, что Армен Саркисян, занимавший пост президента Армении в течении двух лет, в январе 2022 года подал в отставку.