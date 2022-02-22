Петропавловск-Камчатский, , 02:45 — REGNUM На Камчатке возбуждено сразу два уголовных дела по факту применения насилия и оскорбления представителей полиции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 февраля в краевом СУ СКР.

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Одно из дел возбуждено в отношении 46-летнего жителя Вилючинска. Он вызвал полицию во время ссоры с супругой, но когда наряд прибыл на место вытолкал полицейских на улицу, а одному из них нанес несколько ударов по телу.

Второе дело возбудили в отношении неоднократно судимого жителя села Мильково. Наряд полиции доставил его в участок для допроса. Мужчина публично оскорбил представителей органов МВД.

Подозреваемым грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коркино Челябинской области сотрудник полиции застрелил бездомную собаку.