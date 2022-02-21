Нью-Йорк, США, 22 февраля, 2022, 02:36 — ИА Регнум. Экстренное совещание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины состоится 22 февраля в 05:00 по московскому времени. Об этом сообщили в постоянном представительстве России при ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Следите за развитием событий в трансляции: «Обращение Путина к согражданам: Россия признает Донбасс — трансляция»

«Заседание запланировано на 21:00 (по местному времени — прим. ИА REGNUM)», — приводит слова источника ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин объявил о признании Донецкой и Луганской народных республик. Западные страны уже осудили это решение российского лидера. Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в связи с признанием Москвой ДНР и ЛНР. При этом генсек ООН Антониу Гутерреш обвинил Россию в нарушении устава организации. По его словам, Россия якобы нарушила территориальную целостность и суверенитет Украины.