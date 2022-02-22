Белград, , 02:30 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич в связи с развитием событий на востоке Европы отдал приказ о приведении армии, спецназа и полиции в состояние повышенной готовности. Об этом он заявил в понедельник в эфире канала Pink.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Александр Вучич «Сегодня у нас было заседание Совета безопасности. Как верховный главнокомандующий я отдал приказ Армии Сербии, полицейским силам Сербии и прежде всего специальным подразделениям быть в любую минуту готовыми наилучшим образом».

По его словам, Сербия продолжит вкладываться в оснащение и вооружение армии и силовых структур, заказывать вооружение прежде всего на отечественных предприятиях.

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Как сообщало ИА REGNUM, по мнению Вучича, признание Россией ЛНР и ДНР усилит политическое давление на Сербию, а происходящее «полностью рушит архитектуру безопасности в мире».

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