Москва, 22 февраля, 2022, 20:20 — ИА Регнум. Часто именно Великобритания, а не США, является основным выгодоприобретателем в Закавказье. Об этом 21 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Jonund Британский флаг

«Британия не один век проникает в Закавказье. Лорд писал ещё в середине XIX века о том, что там есть британские интересы. Но британские интересы там есть именно в нефтяной трубе, а не в населении региона. Поэтому, безусловно, Закавказье уже долгие, даже не десятилетия, а столетия входит в зону интересов Великобритании. Поэтому британцы поддерживали проект «Прометей», который, хоть имеет и польское происхождение, но — британские уши. Вместе с тем, говоря о связи Великобритании и США в Закавказье, нужно понимать, что у американцев есть очень большие интересы в регионе во многих разных сферах, но здесь кто виляет кем, то ли собака — хвостом, то ли хвост — собакой? Есть примеры, что в принятии решений со стороны США в Закавказье ключевую роль играла именно Великобритания. И Лондон и является реальным бенифициаром этих решений», — сказал эксперт.

Напомним, что проект «Прометей», разработанный в Польше в период между двумя мировыми войнами, предусматривал ослабление и расчленение СССР с помощью национал-сепаратистских движений.