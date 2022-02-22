Вашингтон, , 02:12 — REGNUM Президент США Джо Байден подписан указ о введении нового пакета санкций против России за признание Москвой суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает пресс-служба американского Белого дома.

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По словам американского президента, признание Россией ДНР и ЛНР якобы противоречит обязательствам Москвы в рамках Минских соглашений. Он объявил, что действия России якобы угрожают миру и стабильности Украины.

Отмечается, что указ о санкциях подразумевает запрет на экспорт и продажу товаров, а также запрет за финансовую деятельность в Луганской и Донецкой народных республиках. Кроме того, указ позволяет вводить персональные санкции против любого физического лица, которого подозревают в ведении экономической деятельности на территории ДНР и ЛНР.

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