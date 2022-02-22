Варшава, , 01:56 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда призвал немедленно ввести санкции против России. Об этом глава польского государства написал на своей странице в Twitter.

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«В ситуации, когда президент России подрывает порядок Европы, установленный на рубеже XX и XXI веков, необходимо огромное единство и решительная позиция НАТО, ЕС и стран нашего региона», — заявил он.

Также польский президент назвал Россию «агрессором» и призвал страны Запада обеспечить защиту Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен призвал страны Запада ответить на признание Россией Донецкой и Луганской народных республик. Он также анонсирован введение жестких санкций против России со стороны Соединенных Штатов.

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