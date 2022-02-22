Минск, , 03:41 — REGNUM Вице-президент Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Валерий Мицкевич 21 февраля принял генерального директора Мариэльской зоны особого развития Кубы (ZEN) Ану Терезу Игарзу. Об этом сообщает кубинское новостное агентство Prensa Latina.

США и Куба En.wikipedia.org

Во встрече также приняли участие глава депутатской группы дружбы с Кубой Сергей Клишевич, другие депутаты этой группы, а также посол Кубы в Минске Хуан Вальдес и члены делегации ZEN.

Мицкевич отметил хорошее состояние политических и парламентских отношений между двумя странами и обратил внимание на важность развития экономических связей, товарообмена и увеличения производства, а также добавил, что перед лицом длительной блокады США против Кубы и внешних санкций, с которыми сталкивается Беларусь, обе страны должны объединить усилия, чтобы противостоять давлению и способствовать экономическому развитию на благо своих народов.

Стороны провели переговоры об организации совместных предприятий как в Мариэльской экономической зоне, так и на территории Белоруссии.

В ходе своего визита в Белоруссию Игарза посетила важные промышленные и производственные центры, в том числе в компании, производящие электробусы, грузовики МАЗ и белорусские тракторы, заводы по производству сельскохозяйственного инвентаря, холодильного оборудования, кухонь и продуктов молочной и агропродовольственной промышленности.

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