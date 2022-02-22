Москва, , 03:00 — REGNUM Россия меняет принципы политики на постсоветском пространстве и создает для этого идеологическую базу. Об этом 22 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Флаг России Дарья Драй © ИА REGNUM

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«В речи Путина был один очень важный момент, который имеет отношение далеко не только к Украине: это очень жёсткое осуждение ленинских принципов национальной политики, всего того, как кроились границы между советскими республиками и на каких основаниях их создавали», — заявил эксперт.

По мнению политолога, это касается нескольких государств, бывших прежде в составе СССР. Вряд ли вопрос по отношению к ним будет поднят сейчас, но идеологические основания для этого заложены.

Фактически это означает, что Россия подготовила переход к совершенно новой политике на постсоветском пространстве, считает Неменский.

Олег Неменский «Если прежде она считала, что её основной интерес — в стабилизации соседних государств и поддержании прежней системы, то теперь она открыла для себя возможности проведения политики на основе национальных интересов с ясным акцентом на правах и потребностях русского народа, и если этим интересам какие-то постсоветские формы могут противоречить, то тем хуже для них. Посмотрим, как скоро и насколько эти перемены скажутся на реальной политике России, но изменение основного принципа по своему содержанию можно считать революционным».

Напомним, что 21 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором подверг резкой критике национальную политику большевиков и заявил о признании Россией государственного статуса республик Донбасса.