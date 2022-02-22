Нью-Йорк, США, , 01:41 — REGNUM Решение России признать независимость Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) вызывает у генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша «крайнюю обеспокоенность». Об этом говорится в распространённом 21 февраля заявлении официального представителя главы международной организации Стефана Дюжаррика.

Антониу Гутерреш Un.org

Стефан Дюжаррик «Генеральный секретарь крайне обеспокоен решением России относительно статуса определённых территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Он призывает к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины в соответствии с минскими договорённостями, закреплёнными резолюцией Совета Безопасности 2202».

По его словам, Гутерреш считает решение России о признании республик не соответствующим принципам Устава ООН и «нарушающим территориальную целостность и суверенитет Украины». Также Генсек ООН призывает все причастные к конфликту стороны «сконцентрировать свои усилия на немедленном прекращении насилия», на обеспечении защиты мирных жителей и гражданской инфраструктуры.

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21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а также подписал договоры о сотрудничестве с обеими республиками и поручил Вооружённым силам РФ обеспечить поддержание мира на их территории.

Как сообщало ИА REGNUM, решение России о признании суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик резко осудили президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.

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