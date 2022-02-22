Порт-о-Пренс, , 03:38 — REGNUM Правительство Гаити 21 февраля установило новый размер зарплаты работников текстильной промышленности — 685 гурдов в день (около 6,67 долларов). Профсоюзы же в течение двух недель требуют установления минимума заработной платы на уровне 1500 гурдов в день (14,60 долларов).

Капитализм. Карикатура

В пресс-службе правительства подтвердили корректировку заработной платы для всех видов экономической деятельности на своей странице в социальной сети Twitter и указали, что она скоро будет опубликована в официальной газете Le Monitor.

Ранее протесты сторонников профсоюза, требующих роста минимального размера оплаты труда, были подавлены полицией, которая применила слезоточивый газ и стреляла в воздух, в результате чего пострадали не менее 13 человек, в том числе беременная женщина.

Лидеры профсоюзов указывают на то, что фабрики, на которых они работают, беспошлинно производят одежду для таких брендов, как Gap, Old Navy, H&M, JC Penney и Zarа, при этом стоимость жизни в стране выросла. В профсоюзе утверждают, что нынешняя зарплата едва позволяет рабочим обеспечить себе двухразовое питание стоимостью 250 гурдов (около 2,45 доллара), и на эту сумму невозможно содержать семью.

45% граждан Гаити живут за чертой бедности. Этот показатель резко вырос после землетрясения 14 августа 2021 года, в результате которого погибло более 2200 человек, а почти миллиону человек потребовалась гуманитарная помощь.

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