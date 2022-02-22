Манагуа , 22 февраля, 2022, 03:31 — ИА Регнум. Активисты Сандинистского фронта национального освобождения (СФНО) в Никарагуа 21 февраля провели шествия на главных улицах городов Никарагуа в ознаменование 88-й годовщины убийства лидера национально-освободительной революции Аугусто Сандино по приказу Анастасио Сомоса. Об этом сообщает никарагуанское оппозиционное СМИ La Prensa.

Мария Плотникова ИА REGNUM Манагуа, Никарагуа, 2017 год

В акции памяти лидера сопротивления американской оккупации в первые десятилетия 20-го века приняли участие мотоциклисты, автомобилисты, митингующие несли огромные красно-черные флаги и пели революционные песни.

Политический секретарь СФНО Мария Исабель Рамирес напомнила о борьбе генерала Свободных мужчин Сандино за правое дело, против обнищания никарагуанских семей и против вмешательства иностранных держав во внутренние дела.

Также депутаты Национального собрания, принадлежащие к фракции Сандинистского фронта национального освобождения, возложили цветы к памятнику трем генералам на месте убийства Сандино 21 февраля 1934 года.

Генерал был арестован и убит вместе со своими генерал-лейтенантами Франсиско Эстрадой и Хуаном Пабло Уманзором после посещения обеда по приглашению президента Хуана Баутисты Сакаса в Лома-де-Тискапа.