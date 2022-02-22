Берлин, , 01:26 — REGNUM Решение России о признании суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик резко осудили президент США Джозеф Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сказано в опубликованном 22 февраля сообщении пресс-службы правительства ФРГ по итогам телефонного разговора с участием лидеров трёх стран.

Минские соглашения Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Уточняется, что лидеры США, ФРГ и Франции назвали «односторонний шаг России» по признанию суверенитета ДНР и ЛНР явным нарушением минских соглашений. Собеседники договорились не ослаблять усилий по сохранению территориальной целостности Украины и отметили, что шаг России не останется без ответа.

Напомним, заявление о признании независимости ЛНР и ДНР российский лидер Владимир Путин сделал 21 февраля в своём обращении к согражданам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Путин поручил вооружённым силам России обеспечить мир в Донбассе.

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