Сан-Сальвадор, 22 февраля, 2022, 03:31 — ИА Регнум. Министр обороны Сальвадора Рене Мерино 21 февраля сообщил, что национальные власти в период с января по февраль 2022 года изъяли более четырех тонн наркотиков.

Presidencia.gob.sv Найиб Букеле

В интервью для государственного 10 канала Мерино заявил, что количество наркотиков, изъятых за эти два месяца, уже превысило общее количество изъятых в 2019 и 2020 годах наркотиков: 798 и 2936 килограммов соответственно.

Мерино добавил, что в 2021 году было изъято 11,8 тонны кокаина, из них 4186 килограммов за один раз, когда также были изъяты две полупогружные лодки LPV.

«К этому дню администрация президента Найиба Букеле задержала 40 иностранцев и более тысячи сальвадорцев за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков», — заявил Мерино.

«Мы продолжим проводить такого рода действия для эффективной борьбы с незаконным оборотом наркотиков», — подчеркнул министр, поставивший перед собой задачу превзойти прошлогодние показатели изъятий и улучшить другие показатели безопасности.