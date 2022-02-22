Гавана, , 02:35 — REGNUM Бессменный министр иностранных дел Кубы с 2009 года Бруно Родригес Паррилья 21 февраля принял посла Саудовской Аравии Фейсала бин Фалаха Аль Харби и подтвердил заинтересованность Кубы в укреплении двусторонних отношений.

Бруно Родригес Υπουργείο Εξωτερικών

Согласно сообщению, опубликованному Родригесом на своей странице в социальной сети Twitter, политики воспользовались встречей, чтобы изучить области возможного сотрудничества по экономическим и коммерческим вопросам.

На днях глава представитель Саудовской Аравии провел встречу с вице-президентом Национальной ассамблеи народной власти (парламента) Кубы Анной Марией Мари Мачадо, направленный на укрепление межпарламентских связей.

Также в декабре прошлого года во время визита в карибскую страну делегации Саудовского фонда развития подписали меморандум о взаимопонимании по расширению отношений сотрудничества. Делегацию возглавил генеральный директор саудовского Фонда по операциям в Азии Сауд Айид Аль-Шаммари.

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