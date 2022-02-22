Кишинёв, 22 февраля 2022, 01:10 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду осуждает признание Россией Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в ночь на 22 февраля она заявляет на своей странице в социальной сети Twitter.
21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а также подписал договоры о сотрудничестве с обеими республиками и поручил Вооружённым силам РФ обеспечить поддержание мира на их территории.
Следите за развитием событий в трансляции: «Обращение Путина к согражданам: Россия признает Донбасс — трансляция»
Президент Франции Эммануэль Макрон в связи с признанием «сепаратистских регионов» в качестве независимых государств, призвал провести экстренное заседание Совбеза ООН, а также принять «прицельные» общеевропейские санкции против России.
Как сообщало ИА REGNUM, телефонную беседу проводит президент США Джо Байден с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.
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