Москва, 22 февраля, 2022, 00:56 — ИА Регнум. Поддержание мира в Донецкой и Луганской Народных Республиках Вооруженными силами РФ поручил обеспечить президент России Владимир Путин. Об этом сказано в указах, опубликованных 21 февраля на портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Российский лидер дал поручение Министерству обороны России в связи с обращением главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника обеспечить осуществление Вооруженными силами РФ на территории ЛНР функции по поддержанию мира. Об этом говорится в пункте 4 указа президента России по ЛНР. Аналогичный пункт есть и в указе президента по ДНР.

Также президент России дал поручение российскому МИД провести переговоры с властями ДНР и ЛНР об установлении дипломатических отношений, дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Путин в своём обращении к согражданам сделал заявление о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР.