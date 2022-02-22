Чемальский район, Алтай, 22 февраля, 2022, 05:44 — ИА Регнум. Прокуратура Республики Алтай организовала проверку информации о перекрытии движения по Ороктойскому мосту в Чемальском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

ИА REGNUM Алтай. Катунь — бирюзовая река

Ранее в соцсетях появились публикации о перекрытии моста через реку Катунь индивидуальным предпринимателем. Сотрудники прокуратуры также проверят законность нахождения сооружения в частной собственности.

«При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее местный местный житель ограничил доступ к Манжерокскому озеру. Мужчина заявил, что туристы должны заплатить за проезд по его частной территории.

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