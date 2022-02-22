Москва, 22 февраля, 2022, 03:02 — ИА Регнум. За признанием республик Донбасса последует катастрофа украинской государственности. Об этом 22 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Выступление Путина подчёркнуто было посвящено не столько Донбассу, сколько судьбе всей Украины. Он дал понять, что с признанием народных республик Россия ставит под сомнение не только перспективы урегулирования конфликта в регионе на «минских» основаниях, но и сами основы формирования и развития государственности Украины», — заявил эксперт.

По мнению политолога, за всем этим стоит убеждённость, что с изменением обстановки в Донбассе ситуация не стабилизируется.

Собственно, признание Россией народных республик и закрытие по её инициативе Минского процесса — это как раз то, о чём открыто мечтали в Киеве и именно этого добивались, отметил Неменский.

«Теперь Украину никто не будет винить в невыполнении условий «Минска-2», войска России открыто входят на её территорию, а против России вводится пакет максимальных санкций», — констатировал эксперт.

Украине вообще очень выгодно, когда Россия предпринимает какие-то жёсткие действия, но на них делает остановку, дальше не развивает. Так, например, было с проектом Новороссии в 2014-м, так было с Донбассом, отметил политолог.

Путин сейчас дал понять, что на этот раз Москва не остановится. Формально есть предлог: Украине выдвинут ультиматум о прекращении военных действий. Но можно быть уверенным, что она этого не сделает — не сможет, и «в этом будет не столько её воля, сколько воля её хозяев в Вашингтоне», пояснил эксперт.

«А значит, дальше мы увидим катастрофу украинской государственности. Готовность России провести комплексное решение «украинского вопроса», сформулированное в выступлении Путина, — это как раз то, чего в Киеве опасались больше всего. И не зря», — полагает Неменский.

Олег Неменский «Так что дать обстоятельное историческое обоснование таким решениям было просто необходимо. Как историк скажу — в выступлении президента не прозвучало ни слова, которое можно было бы поставить под сомнение. Но нашему обществу ещё предстоит осознать эти новые для него смыслы. Старая советская пропаганда, которая обосновывала ленинские принципы национальной политики, пустила глубокие корни в общественном сознании и имеет ещё очень много приверженцев. Даже в национал-патриотической среде. Уверен, для очень многих содержание исторической части этого выступления, как и недавней статьи Путина по этим же вопросам, мягко говоря, в новинку».

Напомним, что 21 февраля после заседания Совета безопасности президент России выступил с обращением к нации, в котором подверг резкой критике национальную политику советской власти, а также генезис украинской государственности. В завершение Владимир Путин сообщил о признании Российской Федерацией субъектности Донецкой и Луганской Народных Республик.