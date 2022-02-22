Гавана, , 01:41 — REGNUM В курортном городе Хайманитас в Гаванском округе 21 февраля был открыт мурал (настенное мозаичное панно), посвященный случаю 120-летней годовщине установления дипломатических отношений между Сербией и Кубой. Мурал был создан кубинским художником Хосе Родригесом Фустером.

Никола Тесла

Как сообщает кубинское новостное агентство Prensa Latina, посол Сербии в Гаване Данило Пантович заявил, что работа, продемонстрированная в этот понедельник, открывает год празднования 120-летия установления дипломатических отношений между Кубой и Сербией.

Пантович уточнил, что Сербия стала одной из первых стран мира, признавших молодую Республику Куба в далеком 1902 году. Дипломат добавил, что с тех пор отношения между странами характеризовались дружбой, поддержкой и сотрудничеством.

С момента победы Кубинской революции в январе 1959 года в отношениях между двумя странами сохраняется атмосфера взаимопонимания и твердой борьбы за сохранение суверенитета и независимости, подчеркнул Пантович.

На фреске можно увидеть произведения архитектуры и пейзажи Сербии, а также выдающихся личностей из ее истории, таких как изобретатель Никола Тесла.

В церемонии открытия мурала приняли участие представители дипломатического корпуса и деятели кубинской культуры, а также члены правительства Кубы.

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