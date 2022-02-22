Белград, , 03:43 — REGNUM Лидер сербского политического движения «Освобождение» Младжан Джорджевич приветствует решение руководства России и её президента Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом Джорджевич заявил на своей странице в «Твиттере» 21 февраля.

Младжан Джорджевич

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«Крым, Донецк и Луганск — это Россия, Косово — это Сербия», — подписал сербский политик ссылку на видео с речью Владимира Путина.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что решение России признать ДНР и ЛНР полностью перевернуло привычное представление о миропорядке.